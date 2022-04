Serie D, Vastogirardi a tutto gas: Guida e Irace abbattono il Fiuggi. Tutti i risultati

Vittoria netta e salvezza diretta più vicina. Contro l’Atletico Fiuggi, il Vastogirardi crea tantissimo nel primo tempo ma non riesce a sbloccare il risultato. Nella ripresa però ci pensa Alagia che al 61′ si procura un calcio di rigore per un fallo commesso dall’ex Agnonese, Frabotta. Dal dischetto Guida non perdona. Ancora Alagia al 71′ con un pallonetto dai venti metri, ma la sfera è troppo alta. All’80’ il dominio gialloblu trova il raddoppio con Irace che capitalizza al meglio bella azione con Salatino e Guida. A dodici minuti dal termine uno scatenato Guida ubriaca la difesa e cala il tris. Il gol della bandiera per gli ospiti arriva all’85’ con Florens.

Il tabellino:

Vastogirardi – Atletico Terme Fiuggi 3-1



Reti: 61′, 78′ Guida, 76′ Irace, 85′ Flores



Vastogirardi: Di Stasio, Montuori, Gargiulo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Donatelli (80′ Secondo), Irace, Salatino (80′ Prado), Guida (93′ Nespoli), Alagia (93′ Rinaldi). A disp.: Castelli, Minchillo, Gallo, Dargenio, Buglia. All. Prosperi



Atletico Fiuggi: Novi, Rizzitelli, Palladini, Manari, Prosperini, Montesi, Yakubiv, Tajani (93′ Di Nezza), Francia (69’Turzo), Frabotta (80′ Morfeo), Flores. A disp.: Mejeri, Barba, Tucci, Gallinari, Cipriani, Costa. All. Romondini



Arbitro: Albano di Venezia

Tutti i risultati della 29ª giornata

Vastese – Recanatese 0-0

Castelfidardo – Aurora Alto Casertano 4-1

Castelnuovo – Sambenedettese 2-1

Chieti -Montegiorgio 0-1

Alma Juventus Fano – Trastevere 1-0

Matese -Pineto 3-0

Notaresco – Tolentino 1-2

Porto d’Ascoli – Nereto 3-1

Vastogirardi – Atletico Terme Fiuggi 3-1

La nuova classifica

Recanatese 58 (una partita in meno)

Tolentino 53

Trastevere 51

Atletico Terme Fiuggi 47

Vastese 43

Notaresco 43

Chieti 42

Porto d’Ascoli 39 (una partita in meno)

Pineto 40 (due partite in meno)

Matese 39

Vastogirardi 39 (quattro partite in meno)

Sambenedettese 39 (una partita in meno)

Alma Juventus Fano 38

Castelnuovo 38

Montegiorgio 37 (una partita in meno)

Castelfidardo 34

Nereto 12

Aurora Alto Casertano 7