Comitati di quartiere, si vota. L’assessore Gennarelli: «Strumento di alta democrazia»

Si torna alle urne ad Agnone, ma il sindaco Saia può stare tranquillo, nessuno gli strapperà dal collo la fascia tricolore prima del tempo. Si tratta infatti delle elezioni per i comitati di quartieri, una sorta di organo consultivo per l’amministrazione comunale che aiuterà ad avvicinare sensibilmente le varie zone della città, con le peculiari necessità e problematiche, all’azione amministrativa propriamente detta. Nelle scorse settimane, infatti, gli amministratori comunali hanno tenuto degli incontri sul territorio cittadino, avendo cura di incontrare i residenti dei diversi quartieri appunto: Agnone Alta, Agnone Centro e Agnone Centro Storico, contrada di Fontesambuco, contrade Montagna e Rigaini, contrade Marzovecchio e San Quirico, contrada Sant’Onofrio e frazione Villacanale.

Intuibilmente ogni rione della città ha delle necessità specifiche che possono essere anche sensibilmente diverse rispetto a quelle di altre zone. Il senso dell’elezione dei comitati di quartieri è proprio quello di allargare la rappresentatività delle varie aree cittadine e rurali, in modo tale che l’amministrazione, in particolare la Giunta, possa avere una interlocuzione diretta e specifica sulle relative tematiche da affrontare. E dopo gli incontri propedeutici e la presentazione delle candidature, si entra nella fase finale e nevralgica, con l’elezione vera e propria. Il voto è fissato per il giorno di domenica, dalle ore 9 alle ore 18, presso palazzo San Francesco, e alla vigilia di esso l’assessore Amalia Gennarelli lancia un appello ai suoi concittadini.

«Possono partecipare tutti i residenti dei singoli quartieri sono chiamati ad esprimere il loro voto per l’elezione dei comitati di quartiere. E possono votare anche i ragazzi, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Ogni elettore troverà otto urne dedicate agli otto comitati di quartiere da eleggere e potrà esprimere una sola preferenza. Verranno eletti sei componenti delle liste presentate, che faranno parte del consiglio del comitato di quartiere. Il consiglio, a sua volta, eleggerà al proprio interno tre componenti che faranno parte del direttivo, composto dal presidente, dal vice presidente e dal segretario». E fin qui i dati tecnici del voto, poi l’assessore lancia un vero e proprio appello alla cittadinanza: «Il mio è un invito a votare, affinché questo strumento di alta democrazia si concretizzi anche qui ad Agnone». La composizione delle singole liste è consultabile sul sito del Comune di Agnone. «I comitati di quartiere sono otto nella totalità, – aggiunge in chiusura l’assessore Gennarelli – tre per Agnone e gli altri per le varie contrade».

Francesco Bottone