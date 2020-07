Compleanno da record a Capracotta: 106 anni per Raffaela Sozio

«Eccoci di nuovo qua, un anno dopo, a festeggiare ancora Raffaela Sozio. Eh si, perché la nonnina di Capracotta compie la bellezza di 106 anni. Un vero record, che riempie di gioia una intera comunità, quella di Capracotta dove la nonnina è nata il 30 luglio del 1914».

E’ il sindaco Candido Paglione a dare la lieta notizia.

«Nella sua lunga vita ha visto guerre e avversità; ha visto alternarsi Presidenti e Papi, crisi economiche, choc petroliferi e boom economici. Crisi internazionali, terremoti, incidenti nucleari. – continua il primo cittadino – Era piccolina quando fu testimone della terribile epidemia di quella influenza mortale chiamata “spagnola”; certo, tutto si sarebbe aspettata meno che di rivivere quei momenti terribili. Eppure è successo. E, ancora una volta, può guardare avanti. Non è da tutti raggiungere un traguardo così importante: zia Raffaela lo ha fatto a Capracotta, nella casa di riposo – di cui è stata una delle prime ospiti – circondata dall’affetto delle figlie e della comunità capracottese. Una comunità cui è stata sempre legata grazie a quei valori di un tempo, dei quali lei è preziosa custode».

«I nostri nonni – dice il sindaco di Capracotta Candido Paglione annunciando l’importante compleanno – sono i custodi del nostro passato. Ne conservano le memorie e le tradizioni e ci aiutano perciò a guardare avanti sapendo di essere fortemente ancorati a valori saldissimi. Del resto ogni edificio, ogni pianta, deve avere radici solide per durare nel tempo».

Dunque l’intera comunità capracottese è felice per i 106 anni di Raffaela Sozio. Con l’augurio che i compleanni da festeggiare siano ancora tanti.