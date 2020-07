Sub trova ordigni bellici in mare, scattano le procedure di sicurezza

Alcuni ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati scoperti casualmente da un sub questa mattina nel tratto di mare prospiciente località Fosso Palazzo, a metà del litorale di Fossacesia Marina. Della scoperta è stata immediatamente avvertita la Capitaneria di Porto di Ortona e la Prefettura di Chieti.

«Sono scattate immediatamente tutte le procedure di sicurezza previste – ha affermato il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Ringrazio Antonio Bellini, il sub che in immersione ha notato la presenze delle bombe. Ho subito interpellato la Prefettura e sulla base delle indicazioni ricevute anche dalla Capitaneria, ho emesso una ordinanza che vieta la sosta, il transito e qualsiasi altra attività sia lungo la spiaggia che in mare per turisti, villeggianti e cittadini. Si tratta di ovvie e necessarie precauzioni in attesa che si proceda quanto prima alla rimozione degli ordigni, in modo che si si possa riprendere tanto le frequentazioni della spiaggia libera lì presente che su quelle in gestione. Siamo alla vigilia di agosto – conclude Di Giuseppantonio – e Fossacesia Marina vedrà crescere ulteriormente la presenza di bagnanti sul suo litorale».

Il tratto di acqua dove sono state localizzati i residuati bellici è interdetto per un raggio di 200 metri con apposita ordinanza della Capitaneria e con segnaletica a mare.