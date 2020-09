Comunali di Agnone, vota il 40,77% pari a 3256 elettori. Domani lo scrutinio

Sono stati 3256 su 7987 aventi diritto, pari al 40,77%, gli elettori che hanno votato per il rinnovo del Consiglio comunale di Agnone. Un dato in leggero calo (-1,83% pari a 72 votanti) rispetto alle ultime amministrative (2016). In merito al referendum su 4113 aventi diritto a recarsi alle urne 3243, pari al 78,85%.

I dati ufficiali forniti dall’ufficio elettorale di Palazzo Verdi alla chiusura delle operazioni di voto. In corso le procedure di spoglio per il referendum. Domani mattina (a partire dalle ore 9,00) si procederà con la lettura delle schede delle comunali che decreteranno il nuovo sindaco della cittadina altomolisana.