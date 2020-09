Tiro rapido sportivo sull’Auro d’Alba con la troupe di “Outbreak Channel”. «Il tiro rapido sportivo è una disciplina del tiro dinamico che permette anche ai TSN di poter allestire micro stage di dinamico nonostante il vincolo delle linee normalmente presenti nei poligoni, che impongono ambiti molto ridotti di movimento negli spostamenti. – spiega Fabio Imperiali di Outbreak Channel – L’occasione per cimentarsi in questa, per noi, nuova disciplina agonistica ce la offre il campo di tiro dinamico e a lunga distanza intitolato al poeta abruzzese Auro D’Alba (nome d’arte di Umberto Bottone, ndr) che si trova nel comune di Schiavi di Abruzzo al confine estremo con il Molise. Una giornata bella, con una temperatura mitigata dalla quota di oltre mille metri sul livello del mare e coronata da un podio e un’abbuffata di hamburger di cinghiale in stile “Obelix interrompe la dieta”».



«Una gara amatoriale, – ha spiegato il presidente del campo di tiro, Francesco Bottone – per avvicinare i tiratori sportivi a questa affascinante e divertente disciplina».

Questo il podio all’esito delle tre prove: medaglia d’oro Luciano Antinucci di Pescara, argento Fabio Imperiali di Manoppello e bronzo Fabio Di Paolo di Vasto.

Da sinistra il presidente Bottone, Fabio Imperiali e Luciano Antinucci



E domenica 27 settembre l’attesissima gara per carabine a cinquecento metri.

Antonio Rosica