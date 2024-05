Comunali, tutti i candidati dell’alto Molise. Sfide all’ultimo voto a Pescopennataro, Carovilli e Pietrabbondante

Tutto come da copione. Nei sei centri dell’alto Molise chiamati al voto trovano confermano le anticipazioni de l’Eco online fornite ai lettori nei giorni scorsi. Questa mattinata presso la prefettura di Isernia presentare le liste che gareggeranno per le amministrative. In merito ai candidati sindaci sarà gara in solitaria a Castel del Giudice e Vastogirardi dove l’uscente Lino Gentile e l’esordiente Antonio Cea non avranno praticamente avversari. Come pure nel minuscolo comune di Castelverrino, dove Christian Pannunzio va verso la riconferma sicura. Discorso diverso a Carovilli, Pescopennataro e Pietrabbondante, centri nei quali si registra la presentazione di più candidati. A Carovilli lotta a due tra il vice sindaco uscente della giunta Conti, Simone Nuosci e l’avvocato Vincenzo Berardi. Identica situazione a Pescopennataro con Pompilio Sciulli che insedierà l’uscente, Carmen Carfagna. Infine a Pietrabbondante Franco Ciarlone se la vedrà con Claudino Casciano. Si vota sabato 8 e domenica 9 giugno.

CASTELVERRINO

Lista Castelverrino Unito – Candidato sindaco: Pannunzio Christian

Assaiante Francesco

D’Andrea Silvia

Meccia Gino

Meccia Pasquale

Pannunzio Antonio

Pannunzio Francesco

Peluso Walter

Ricci Pasqualina

Sforza Ennio

Zarlenga Anna

PIETRABBONDANTE

Lista ViviAmo Pietrabbondante – Candidato sindaco: Casciano Claudino

Massaro Giuseppina

Di Paolo Nicole

Di Tata Giovannino

Antenucci Luigi

Di Iorio Amico

Bax Gasperino

Tesone Riccardo

Lista: Impegno Civico per Pietrabbondante – Candidato sindaco: Ciarlone Franco

Busaru Cristiana Maria

Di Tata MirKo

Di Paolo Romano

Labbate Santino

Nerone Sergio

Muccillo Domenico

Vitullo Donatello

CAROVILLI

Lista: Carovilli impegno Comune – Candidato sindaco: Simone Nuosci

Andrea Cinocca

Andrea Di Gennaro

Cristiano Rossi

Diego Iacovone

Domenico Fabrizio

Valerio Ricchiuti

Veronica Ciolli

Vincenza Conti

Vincenzino Veneziale

William Di Frangia

Lista: Pro Carovilli – Candidato sindaco: Vincenzo Berardi

Maurizio Venturini

Gerardo Santini

Alessio Conti

Gianmarco Scarpitti

Luca Iacovone

Andrea Tomassini

Adriana testa

Monica Giordano

Stefania Carano

Marco Ciolli

PESCOPENNATARO

Lista: Libera Mente Pescopennataro – Candidato sindaco: Carmen Carfagna

Veronica Bellisario

Giovanni Di Gennaro

Sabatino Forgione

Lucrezia Marchetti

Luigina Marchetti detta Ginetta

Giampiero Sciulli

Simone Terreri

Marco Zullo

Lista: Pesco nel Cuore Passato Presente e Futuro – Candidato sindaco: Pompilio Sciulli

Daniele Antenucci

Nino Ciampaglia

Luca De Lucia

Antonio Di Stefano

Lara Fratello

Vincenzo Freda

Enrico Margiotta

Francesca Mero

Antonio Paglione

Fernanda Santilli

VASTOGIRARDI

Lista Il Bene Comune – Candidato sindaco: Antonio Cea

Amicone Lorenzo

Bisciotti Marisa

Caruso Luigi

Di Benedetto Adriano

Colucci Camillo

Di Pietro Giamluca

Mastrostefano Tonino

Sacco Michele

Volpe Domenico

Venditti Marianna

CASTEL DEL GIUDICE

Lista Paese Futuro Sviluppo Sostenibile – Candidato sindaco: Lino Gentile

Claudio Cenci

Teresa Contestabile

Luigi Di Lucente

Antonio Di Salvo

Mario Di Salvo

Remo Gentile

Carmine Mastrolillo

Angela Mosesso

Luciana Petrocelli

Emanuele Scocchera