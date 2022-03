Comunità energetiche, tre sindaci abruzzesi lanciano la sfida green

Alessio Monaco, sindaco di Rosello e co-portavoce di Europa Verde per l’Abruzzo, Arturo Scopino, primo cittadino di Montelapiano, vicepresidente della Provincia di Chieti e Alessandro Monaco, sindaco di Casacanditella, consigliere federale nazionale di Europa Verde per l’Abruzzo, promuovono la costituzione delle Comunità Energetiche nei territori da loro amministrati. I tre sindaci auspicano che, utilizzando i fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), tutti i paesi abruzzesi possano seguire il loro esempio dotandosi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Una scelta ecologica, contro il caro bollette – dichiarano – necessaria perfornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri e per favorire l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile del Paese.

Correlati