Concerto di Natale, alunni scuola Agnone augurano buone feste in via streaming

Un concerto in diretta via streaming. ‘E’ la festa di Natale’ dell’Istituto omnicomprensivo ‘D’Agnillo’ di Agnone. L’appuntamento fissato per domani – martedì 21 dicembre – a partire dalle ore 17,30 sul link: http//urly.it/3gxbn

Il concerto, che vedrà esibirsi gli alunni della Scuola secondaria di primo grado, sarà diretto dai professori di strumento: Andrea Campopiano, Paolo Castellitto, Sabrina De Luca, Giorgia Gagliano.

Ma non è tutto perché tra le iniziative natalizie spicca la mostra ‘Il fuoco che riscalda i cuori’ realizzata dai piccoli alunni della scuola dell’Infanzia di via Pietro Micca e visitabile a partire da mercoledì 23 dicembre al teatro Italo Argentino dalle ore 17,30.

Infine, ma non da ultimo, l’originale albero di Natale realizzato con materiale di riciclo dai ragazzi, docenti e collaboratori delle scuole elementari di Majella che, intanto, augurano a tutti buone feste all’intera cittadina e, in particolare, alle persone meno fortunate.