Sci, escursioni in motoslitta e ciaspolate: Capracotta e Pescopennataro prese d’assalto nel week end

Piste di Prato Gentile aperte e ciaspolate su Monte Campo. Il week-end appena trascorso in alto Molise ha fatto registrare un buon numero di presenze per gli amanti delle neve. Numerosi i gruppi provenienti in particolare dalle regioni limitrofi, che grazie alle ottime condizioni meteo, hanno potuto usufruire delle piste di sci da fondo, regolarmente battute, della località di Capracotta oltre a poter passeggiare lungo i sentieri che gli addetti ai lavori hanno preparato con cura.

La cima di Monte Campo

Originale l’iniziativa messa in campo dai responsabili della struttura ricettiva ‘Montagna Amica’ di Pescopennataro che hanno assicurato escursioni in sella di potenti motoslitte (per prenotazioni contattare 339.2083649). Al momento restano chiusi gli impianti di Monte Capraro complice i pochi centimetri di neve caduti negli ultimi giorni. L’augurio, naturalmente, è quello che nelle prossime settimane anche gli impianti di Monte Capraro potranno aprire di fatto alle migliaia di sciatori i quali non attendono altro.