Concorso letterario ‘Emily’, con il libro ‘Mostri’ Giovanni Mancinone tra i finalisti di Vasto

“E ‘l modo ancor m’offende” di Maria Dell’Anno Sevi (San Paolo Edizioni); “Mostri. Quando non c’è più l’amore” di Giovanni Mancinone (Rubbettino Editore); “Prima che chiudiate gli occhi” di Morena Pedriali Errani (Giulio Perrone Editore): sono questi – in ordine alfabetico per titolo – i nomi dei vincitori della seconda edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza” che si contenderanno il podio.

Per scoprire chi si aggiudicherà il primo premio – pari a un assegno di 1000 euro – e, a seguire, secondo e terzo (500 e 250 euro), bisognerà attendere la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 7 settembre, a partire dalle ore 21, presso i Giardini Napoletani di Palazzo D’Avalos a Vasto.

C’è grande fermento, orgoglio ed emozione “in casa” Emily Abruzzo e Unione Nazionale Vittime per la serata conclusiva del concorso letterario patrocinato dal Comune di Vasto e, da alcune settimane, anche dalla Regione Abruzzo. Dedicato alla memoria del giovane Avvocato Lorenzo Claris Appiani, ucciso nel Palazzo di Giustizia di Milano il 9 arile del 2015, il Premio Emily ha infatti riconfermato il suo successo tra il pubblico di scrittori, case editrici e amanti della lettura e della scrittura.

La serata sarà condotta dalla giornalista e conduttrice televisiva Veronica Maya (Rai 2 – L’Italia nostra) e dal Direttore artistico del Premio Virginio Di Pierro. Presenzieranno inoltre la Presidente dell’Associazione Emily Abruzzo e del Direttivo del Premio Letterario, Teresa Maria Di Santo insieme a Francesco Menna e Nicola Della Gatta, rispettivamente sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Vasto, le due Giurie, Tecnica e di Qualità,che in questi mesi hanno svolto con impegno, passione e attenzione il lavoro di lettura e analisi, il Comitato Direttivo e gli autori. Non mancheranno inoltre le voci delle giovani Costanza Caruso, allieva del Conservatorio di Pescara e della Scuola Civica Musicale di Vasto, e Serena Giove, allieva della Factory di Gabriele Cirilli, che arricchiranno la cerimonia con canti e letture.