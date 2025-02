Condutture colabrodo: entrano in azione gli escavatori, ma la perdita d’acqua c’è ancora

La segnalazione a mezzo stampa ha sortito l’effetto desiderato. Il gestore del servizio idrico integrato ha inviato sul posto la ditta incaricata di sistemare la tubatura dalla quale, chissà da quanto tempo, si disperde in ambiente preziosa acqua potabile.

Il guasto è stato individuato, del tutto casualmente, da un escursionista che stava percorrendo un sentiero che gira intorno al monte Pizzuto, agro di Schiavi di Abruzzo. La condotta idrica in questione è un tratto di acquedotto che serve le utenze dell’abitato di Castelguidone, più a valle. Una condotta tranciata causava, e in realtà continua a causare, la dispersione di acqua, mentre in paese si ricorre al razionamento idrico.

Dopo la segnalazione, fatta per il tramite degli uffici comunali di Schiavi di Abruzzo e “rinforzata” a mezzo stampa su queste colonne, il gestore del servizio idrico ha inviato sul posto la ditta incaricata di ripristinare il servizio. Un escavatore, nei giorni scorsi, si è portato sul posto e ha realizzato dei profondi scavi al di qua e al di là del pozzetto all’interno del quale c’è la tubatura che presenta una evidente falla dalla quale fuoriesce acqua.

Come si vede nel video pubblicato la dispersione idrica è ancora attuale. Presumibilmente, nei prossimi giorni la ditta incaricata tornerà sul posto, insieme ai tecnici della Sasi, per portare a termine la riparazione e mettere fine allo spreco di preziosa acqua potabile.