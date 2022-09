Condutture colabrodo: un’altra rottura e il centro storico di Agnone resta a secco

Il Comune di Agnone ha comunicato alla cittadinanza una interruzione nell’erogazione idrica, a causa di un guasto, in alcune zone del centro storico. «Informiamo la cittadinanza, che a causa di un guasto, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle ore serali in alcune zone del centro storico. – spiegano dal Municipio – Saranno interessate alla problematica le zone del centro storico di Corso Garibaldi, Piazza Plebiscito, Via Cavour, Salita Tamburri, Via Campanella, in parte Corso Vittorio Emanuele. Si comunica, inoltre, che durante le ore successive al ripristino, l’erogazione idrica potrebbe essere carente e discontinua».

