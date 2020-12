Confetti rossi per Anna Paola Troilo neo dottoressa in Scienze Riabilitative

Confetti rossi per la bravissima Anna Paola Troilo che, questa mattina, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie. In collegamento con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la neo dottoressa ha discusso la tesi: “L’ uso del riconoscimento vocale nella valutazione di due pazienti con deficit articolatorio“. Relatrice la prof.ssa Patrizia Marroni e correlatore il prof. Gian Daniele Zannino. Centodieci e lode il voto conseguito da Anna Paola. Causa covid la seduta di laurea si è svolta in videoconferenza e così Anna Paola è la prima in assoluto ad aver conseguito l’ambito alloro universitario da Castelverrino suo paese natio. Ad Anna Paola, alla mamma Paola Meccia e ai parenti tutti gli auguri più cari dalla redazione.

