Confetti rossi per Francesca Amicarelli neo dottoressa in Matematica

Un mondo di auguri a Francesca Amicarelli di Agnone che lo scorso 24 luglio ha conseguito la laurea magistrale in Matematica per le Applicazioni presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali della “Sapienza” di Roma – Dipartimento di Matematica “Guido Castelnuovo”-.

La neo dottoressa ha discusso, tramite videoterminale per esigenze covid-19, la tesi su “Metodi non lineari per l’integrazione di equazioni scalari iperboliche” cui relatrice è stata la prof.ssa Gabriella Anna Pupo. Infiniti auguri a Francesca, ai genitori Gaetano ed Anna, a tutti i familiari per il prestigioso traguardo raggiunto dalla amata figliola.