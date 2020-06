Confetti rossi per la brava Ilaria Amicarelli

Confetti rossi per Ilaria Amicarelli che presso l’Università degli Studi di Parma, in modalità remoto, ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie mediche, Veterinarie e Farmaceutiche. La neo dottoressa ha discusso brillantemente la tesi: “IPEC-J2: un modello per lo studio delle interazioni fra sistema gastroenterico ed immunitario nella specie suina”. Relatrice la professoressa Roberta Saleri. Ad Ilaria gli auguri di una carriera professionale ricca di soddisfazioni, da mamma Rossella, papà Tonino, dalla sorella Simona e ai quali si aggiungono quelli della redazione de l’Eco online.

