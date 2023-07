Confetti rossi per Miriana Stampone di Fraine

«La musica come strumento per una didattica inclusiva nella scuola di oggi». E’ il titolo della tesi discussa all’Università de l’Aquila, corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione, da Miriana Stampone di Fraine che tra studio e doppio lavoro è riuscita a raggiungere l’importante traguardo. Tantissimi auguri giungono a Miriana da parte dei suoi cari e da coloro che hanno sempre creduto in lei. «Ti vogliamo un mondo di bene». La redazione de l’Eco online si unisce alle congratulazioni.

