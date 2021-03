Consente l’accesso al bar per consumare, sanzioni per il titolare e gli avventori

A San Vito Chietino sempre i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato la titolare di un bar del posto che aveva consentito l’ingresso nel locale a numerosi avventori che sono stati a loro volta sanzionati per il piccolo assembramento che avevano creato.

In totale sono state alcune decine le persone sanzionate nei vari comuni ove è stato attuato il controllo straordinario per forme di assembramento ovvero per il mancato utilizo dei dispositivi di protezione individuale.

Correlati