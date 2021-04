Consumano bevande all’interno: sanzionati clienti e titolare del bar

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato della provincia di Campobasso, finalizzata anche alla verifica del rispetto sulle disposizioni anti-covid stabilite dalla normativa vigente.

Particolare attenzione è stata posta anche alle attività commerciali; nella città di Termoli personale della Squadra Amministrativa della Questura in sinergia con gli uomini del Commissariato ha proceduto a sanzionare il titolare di un bar della cittadina adriatica e due avventori che all’interno dello stesso consumavano bevande in violazione di quanto stabilito dall’art. 37 del DPCM dello scorso 2 marzo, che per i servizi di ristorazione impone il divieto di consumazione sul posto nelle regioni in zona arancione.