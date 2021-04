Piluso pressa la Asl e ottiene la vaccinazione di massa per gli ultraottantenni di Schiavi

Saranno vaccinati domani mattina, presso il distretto sanitario di Castiglione Messer Marino, tutti gli ultraottantenni di Schiavi di Abruzzo.

Ne dà notizia, in anteprima sull’Eco, il sindaco Luciano Piluso, dopo giornate di febbrili contatti telefonici con i vertici della Asl.

«Siamo riusciti ad ottenere, da parte della Asl, una giornata di vaccinazioni completamente dedicata agli ultraottantenni di Schiavi che avrà luogo presso il distretto sanitario di Castiglione Messer Marino. – comunica all’Eco il primo cittadino – Dai dati in nostro possesso stiamo parlando di un centrotrenta persone, al massimo centocinquanta. La Asl ci ha assicurato che saranno attive due linee di vaccinazione, quindi saranno somministrate venti dosi vaccino ogni ora.

Stiamo organizzando, come Comune, il trasporto pubblico per quegli anziani che non sono muniti di autovettura o non hanno parenti in grado di accompagnarli. Mi risulta che la Asl stia avvisando i diretti interessati, – aggiunge Piluso in chiusura – tuttavia tutti gli ultraottantenni di Schiavi posso recarsi domattina, anche se non contattati telefonicamente, presso il distretto sanitario di Castiglione domattina, dalle ore 9 in poi».

La dimostrazione pratica che i sindaci, che fino a prova contraria sono autorità sanitarie e di pubblica sicurezza sui propri territori di competenza, possono pretendere dalla Asl e dalla Regione l’erogazione di servizi sanitari prossimali, nel distretto sanitario di base di Castiglione appunto, senza costringere pazienti anziani e fragili a viaggi della speranza di centinaia di chilometri verso Gissi, Vasto, San Salvo o Lanciano.

Francesco Bottone