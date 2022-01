Contagi, picco massimo ancora ad Agnone: 76 nuovi positivi su 287 tamponi processati

Settantasei nuovi positivi ad Agnone. E’ il dato ufficiale divulgato dall’Asrem poco fa. Il tutto accade all’indomani dei 287 nuovi tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore. E’ così che nella sola cittadina altomolisana i positivi al Covid salgono a 178. Le persone contagiate, per lo più giovani, non sembrano accusare sintomi particolarmente gravi ma il numero di casi, inutile ribadirlo, desta preoccupazione. Infatti, se si considera che Agnone conta poco meno di 5000 abitanti, il dato non consente di stare tranquilli visto che è il più allarmante di tutta la regione Molise. In alto Molise un altro centro particolarmente colpito dalla pandemia è quello di Civitanova del Sannio dove negli ultimi giorni di fine e inizio anno i contagi sono schizzati a 33 casi su una popolazione di appena 900 abitanti. Nell’ultimo bollettino dell’Asrem si registrano nuovi casi a Belmonte del Sannio (9) e Pietrabbondante (5).

