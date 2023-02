Contemporaneo ingresso di due aree depressionarie, nevicate in arrivo

Dalla tarda mattinata del 26/2 e successive 24/30 ore previste nevicate con quota neve in calo fino ai 600-800 metri.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 23016 Prot. PRE/10450 del 25/02/2023 recante:

“[omissis…] DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO NEVICATE, CON QUOTA NEVE IN CALO FINO AI 600-800 M, SU ABRUZZO E MOLISE, CON ACCUMULI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI.”

SITUAZIONE: un promontorio interciclonico è posizionato sul nostro Paese determinando, ancora per buona parte della giornata di oggi tempo in genere stabile con il solo passaggio di estesi annuvolamenti; tuttavia, dalla sera, l’attivazione di correnti meridionali favoriranno locali precipitazioni su parte del Centro-Nord, preludio di un graduale successivo peggioramento. Domani, infatti, il geopotenziale subirà un deciso calo per il contemporaneo ingresso di due aree depressionarie, in arrivo rispettivamente dalla Penisola Iberica e dal Nord Europa, dando luogo a precipitazioni sparse su regioni centrali ed Emilia-Romagna. Domenica l’ingresso di aria più fredda causerà una veloce ciclogenesi intorno alla Corsica, con fenomeni più significativi al Centro-Nord e sulle regioni meridionali tirreniche, anche nevosi a quote basse sulle regioni settentrionali.



Sabato 25 febbraio 2023Precipitazioni: da isolate a sparse sui settori appenninici di Abruzzo centro-meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.Temperature: minime in generale rialzo.Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sui settori appenninici.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Tendenza per il fine settimana : precipitazioni da isolate a sparse con quantitativi cumulati deboli e nevicate agli 800-1.000 m con apporti al suolo da deboli a moderati.