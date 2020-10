Furti in appartamento, pluripregiudicati nel mirino della Polizia

Continua incessante l’intensificazione dell’attività di prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato di Campobasso. Nei giorni appena trascorsi sono stati rafforzati i controlli nelle aree del territorio cittadino notoriamente frequentati da persone dedite alla commissione di reati.

In particolare, gli Agenti della Squadra Volante della Questura hanno fermato in via Garibaldi un’auto con a bordo due uomini originari di San Severo (FG), pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, che non avevano alcun motivo valido, sia lavorativo che affettivo, per trovarsi nel Capoluogo; pertanto nei loro confronti sono stati emessi dal Questore di Campobasso, due fogli di via con divieto di ritorno dal Comune di Campobasso per tre anni.