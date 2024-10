Controlli antibracconaggio nel Chietino: Forestali sequestrano tre richiami illegali per attirare quaglie

Militari del Nucleo CC Forestale di Torricella Peligna hanno proceduto, nei giorni scorsi, al sequestro di tre richiami acustici illegalmente utilizzati nell’attività venatoria. Nel corso di mirati servizi notturni antibracconaggio, i militari hanno individuato e sequestrato tre richiami elettromagnetici, illecitamente posizionati per svolgere l’attività venatoria dell’avifauna selvatica migratoria.

I richiami erano stati posizionati in località diverse, nei comuni di Torricella Peligna, Colledimacine e Lettopalena, all’interno di aree particolarmente interessate dal passaggio di specie migratorie.

Il materiale, rinvenuto e sequestrato, è composto da tre altoparlanti per la diffusione del suono, tre batterie per il funzionamento degli apparati, tre timer digitali per la programmazione di accensione/spegnimento ed equalizzatori ed un amplificatore stereo, dotati di chiavetta usb contenente la riproduzione del verso della quaglia (coturnix coturnix).

Nonostante gli appostamenti siano durati alcune ore, non è stato possibile risalire agli autori dell’illecito.

Si ricorda che l’uso del richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell’art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per il quale è prevista la pena pecuniaria dell’ammenda e la confisca del richiamo utilizzato. Sono in programma ulteriori controlli su tutto il territorio.