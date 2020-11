Controlli Nas negli asili, sanzioni per irregolarità sanitarie, strutturali e organizzative

Il NAS dei Carabinieri di Pescara ha eseguito un’ispezione presso le cucine di due asili abruzzesi. Mentre in un caso i Carabinieri non hanno rilevato irregolarità, nell’altro hanno portato alla luce inadeguatezze sanitarie, strutturali e organizzative, quali scrostature dell’intonaco dalle pareti, piani di lavoro non regolamentari e derrate alimentari custodite non correttamente. Il titolare dell’asilo non conforme è stato segnalato alle autorità competenti.

