Escrementi e sporcizia nel mercato comunale, sindaco e assessore nella rete del Nas

I Carabinieri del NAS di Pescara, al termine di un controllo ispettivo effettuato presso un mercato comunale, hanno segnalato amministrativamente il sindaco e l’assessore con delega al commercio di un comune in provincia di Chieti. I due funzionari pubblici, infatti, avevano mantenuto in attività l’intera struttura nonostante la stessa fosse in un forte stato di degrado, caratterizzato da macchie di umidità, infiltrazioni d’acqua, presenza di escrementi di volatili e sporcizia diffusa.

Considerate le gravi violazioni di cui sopra, il Dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL di Chieti, intervenuto sul posto, ha disposto la chiusura del mercato fino all’avvenuta rimozione delle non conformità riscontrate.

