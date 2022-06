Controlli sui cantieri del Chietino, scattano denunce e sanzioni per 21mila euro

Ancora controlli sui cantieri ed ancora una volta denunce e sanzioni. Questa volta i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Lanciano, sempre nell’ambito della campagna per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, avviata dal Comando Provinciale di Chieti, nella giornata di ieri, in collaborazione con i colleghi specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti e della Stazione Forestale di Lanciano, hanno ispezionato un cantiere edile operante nel territorio di Castel Frentano rilevando diverse irregolarità in tema di sicurezza sul lavoro, in particolare riscontrando la mancata viabilità nel cantiere, delle opere provvisionali non a norma, l’omessa vigilanza del coordinatore della sicurezza, la mancata corrispondenza del Piano di Montaggio uso e smontaggio (PIMUS) in materia di ponteggi obbligatori e l’irregolare smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, il tutto in violazione del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, sia a carico dell’Amministratore unico della Ditta che sta effettuando i lavori, 30enne di Lanciano, sia del coordinatore per la sicurezza del cantiere, 45enne del posto, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria con contestuali prescrizioni che hanno comportato sanzioni penali per oltre 21mila euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi.

