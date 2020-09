Controllo a difesa dei vigneti: abbattuto verro da 163 chili nel Vastese

Un vitello più che un cinghiale, data la stazza. E’ quasi un prelievo da record quello effettuato nella serata di oggi da Nicola Carbone, selecontrollore in ausilio alla Polizia provinciale, che nel corso di una operazione di controllo della fauna selvatica a tutela delle colture, in particolare dei vigneti sul territorio di Vasto nei pressi del vallone Lebba, dietro l’impianto Aqualand, ha prelevato un enorme esemplare di cinghiale. La foto è impressionante e il verdetto della bilancia è stato di 163 chilogrammi. Un maschio adulto che non farà più danni ai vigneti.

Correlati