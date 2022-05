Convention di Fratelli d’Italia ad Agnone, attesi i vertici regionali del partito

Filoteo Di Sandro, Angelo Michele Iorio, Aida Romagnuolo, Massimiliano Scarabeo e, forse, Quintino Pallante. Sono alcuni dei nomi attesi alla convention di Fratelli d’Italia organizzata all’hotel Duca del Sannio di Agnone questa sera a partire dalle 18,30. L’incontro, promosso dal dipartimento regionale di Fdi, vede la spinta di due storici esponenti del centrodestra locale: l’ex sindaco, Lorenzo Marcovecchio e l’ex consigliere, Germano Masciotra. Tra i temi da portare al centro dell’assemblea pubblica, le nuove elezioni regionali 2023. Si farà il punto dell’attuale situazione, ma al tempo stesso si cercherà di pianificare le possibili strategie da seguire da qui al voto del prossimo anno per il rinnovo del Consiglio regionale. L’appuntamento di Agnone, tuttavia, vuole essere l’occasione per trattare le annose problematiche che attanagliano il territorio, quali viabilità (chiusura ponte Sente e ultimazione della fondovalle Fresilia), trasporti (soppressione di servizi) e, neanche a dirlo, il futuro del malandato ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ che vive il peggior momento della sua storia. La convention altomolisana è solo la prima di quella che porterà i vertici del partito di Giorgia Meloni a girovagare in lungo e largo per il Molise. Insomma, il maggior azionista del centrodestra, riparte da un’area notoriamente difficile che continua a vivere il dilaniante fenomeno dello spopolamento il quale mette a rischio la stessa esistenza di un popolo.

Correlati