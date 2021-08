Coppa Italia, buona la prima: l’Agnonese espugna Trivento con Litterio e Antonelli

Vincere fa sempre bene soprattutto se l’avversario si chiama Trivento e qualche giorno prima ti ha negato la possibilità di far slittare la gara perché pensava di far un sol boccone dei ragazzini di D’Ambrosio e Dell’Oglio partiti in netto ritardo e con una rosa risicatissima. Nel primo turno di Coppa Italia, blitz dell’Olympia Agnonese che con i gol di Pierluigi Litterio e Basilio Antonelli, espugna l’Acquasantianni, lì dove iniziò l’avventura in serie D. Dunque buona la prima e poco importa se gli avversari sono di una categoria inferiore. I primi tre punti fanno morale e soprattutto aiuteranno la società granata a programmare con entusiasmo il futuro che li vedrà ai nastri di partenza del torneo Eccellenza. Nel prossimo turno la squadra di Mario Russo affrontarerà la Virtus Gioiese. La gara è in programma al ‘Civitelle’ domenica 5 settembre.

