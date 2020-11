Coppa Italia: doppiette per Sabatino e Marinelli e messaggio al ct Bartolini

Ancora una domenica nel segno di Daniela Sabatino e Gloria Marinelli. Le due attaccanti di Fiorentina e Inter sono state protagoniste con altrettante doppiette nelle sfide disputate contro San Marino e Lazio.

La Sabatino trascina la Viola nei quarti di finale di Coppa Italia (5-1), la Marinelli nel pareggio ottenuto dalle nerazzurre contro la Lazio (3-3), che per una migliore differenza reti sulle romane, assicura alle milanesi il passaggio del turno. Si tratta di evidenti messaggi indirizzati al tecnico della nazionale femminile Milena Bartoloni che ha convocato sia la Sabatino che la Marinelli per la difficile sfida con la Danimarca valevole per la qualificazione ad Euro 2022 e in programma martedì 1 dicembre a Viborg (diretta su Rai 2 dalle 17,15). L’elenco completo delle convocate per la sfida contro le danesi.

L’elenco delle convocate:

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Gloria Marinelli (Inter), Marta Mascarello (Fiorentina), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter).