Nozzi e Sabatino insieme per dare #unrossoallaviolenza

Un segno rosso sulla guancia in difesa dei diritti delle donne, contro ogni forma di sopruso o violenza nei confronti del mondo femminile. Testimonial di eccezione della campagna di sensibilizzazione #unrossoallaviolenza le due calciatrici dell’Alto Vastese Daniela Sabatino e Melissa Nozzi, rispettivamente originarie di Castelguidone e Castiglione Messer Marino. Nella giornata di ieri, prima della gara valevole per la Coppia Italia femminile tra Fiorentina e San Marino Academy, le due calciatrici abruzzesi, che militano nelle due squadre avversarie, hanno posato insieme per uno scatto, con due vistosi segni rossi sol volto, per urlare il loro «no» alla violenza sulle donne.

