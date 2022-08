Coppa Italia serie D: Vastogirardi a tutta birra, battuta anche la Vastese

Ancora una vittoria per il Vastogirardi che nella Coppa Italia di serie D supera la Vastese e accede ai sedicesimi di finale della competizione tricolore. Il gol vittoria per i molisani porta la firma di Lorusso (71’) su calcio di rigore. L’attaccante conferma il momento di grazia dopo la doppietta messa a segnon contro il Termoli nel turno preliminare terminato 4-1 in favore degli altomolisani. Ora testa al campionato. Domenica 4 settembre l’undici di Coletti è atteso dalla gara di esordio all’Angelini di Chieti.

IL tabellino:

Vastogirardi-Vastese 1-0

Rete: 26′ st Lorusso (rigore)

Vastogirardi: Petriccione, Canale, Gallo, Modesti, Ruggieri, Grandis, Fiori, Iacullo, Lorusso, Antogiovanni, Hernandez. A disp.: Castelli, Gargiulo, Donatelli, Panaro, Maraucci, Sergio, Mocalu, Calemme, Bentos. All. Coletti

Vastese: Pitarresi, Altobelli, Romeo, Favo, Montebugnoli, Minchillo, Busetto, Sansone, Di Nardo, Calì, Menna. A disp.: Del Giudice, Romano, Valerio, Greselin, Bracaglia, Tracchia, Martiniello, Chrysovergis, Ricciardo. All. Ferazzoli

Arbitro: Scarpati di Formia