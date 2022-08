Altro incidente sulla Trignina, ferita una giovane donna di Agnone: soccorsa da un Vigile del fuoco libero dal servizio

Un altro incidente stradale, avvenuto giovedì scorso a qualche chilometro prima del luogo in cui ha perso la vita Paola Cerimele, a pochi minuti di distanza da quel terribile impatto, ha visto coinvolta un’altra giovane donna di Agnone. Due le auto coinvolte, che sono entrate in collisione in prossimità dello svincolo per Trivento. A passare, in quel momento, pochi istanti dopo l’impatto, un Vigili del fuoco di Agnone, Gaetano Di Menna, libero dal servizio, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. «Mi sono accertato delle condizioni dei passeggeri, poi ho immediatamente allertato i soccorsi. – spiega Di Menna – In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso sono stato vicino ai feriti, per fortuna non in maniera grave, accertandomi continuamente che mantenessero lucidità, invitandoli a rimanere immobili». In poco tempo i Vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo del sinistro e hanno dovuto impiegare divaricatori e altra attrezzatura in dotazione per estrarre le persone dall’abitacolo dei due veicoli, una Fiat Punto e una Fiat 500. Quattro le persone rimaste ferite a causa della collisione, tra queste anche una ragazza di Agnone, a bordo della Fiat 500. I feriti sono stati presi in carico dal personale del 118 e trasferiti negli ospedali di Isernia e Vasto.

