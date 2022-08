Apre al pubblico l’Armeria Candeloro di Vasto, in bocca al lupo dal campo di tiro Auro d’Alba

Apre oggi al pubblico l’Armeria Candeloro a Vasto. In occasione dell’apertura un grosso in bocca al lupo indirizzato all’amico e titolare dell’armeria Paolo Candeloro arriva dal direttivo e dai tanti soci del campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo.

Una nuova e tanto attesa attività per gli sportivi, i cacciatori e gli appassionati di armi e ricarica, che va a colmare finalmente un vuoto non solo per la città di Vasto, ma per tutto il Vastese, il basso Chietino e il confinante Molise.

L’armeria di Paolo Candeloro è a Vasto in via Circonvallazione Histoniense civico 495.