Coppa Italia serie D: Vastogirardi a valanga sul Termoli, Lorusso show

Vastogirardi a valanga sul Termoli. Nel turno preliminare di Coppa Italia buona la prima per l’undici di Tommaso Coletti che al ‘Di Tella’ travolge per 4-1 gli adriatici neo promossi in serie D. Per gli altomolisani le reti portano la firma di Hernandez (30’), Grandis (43’) e doppietta del classe 1995, ex Altamura, Giovanni Lorusso (71’, 80’).

Per i giallorossi in gol Carnevale (47’). Nel prossimo match, atteso domenica 28 agosto, il Vastogirardi affronterà sempre tra le mura amiche la Vastese di mister Giuseppe Ferrazzoli che sta terminando il ritiro pre-campionato al ‘Civitelle’ di Agnone.