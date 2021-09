Coppa Italia: Vastogirardi e Agnone a tutto gas, vittorie su Fc Matese e Bojano

L’Olympia Agnonese chiude la prima fase di Coppa Italia a punteggio pieno. Dopo i successi su Trivento e Gioiese, i ragazzi di D’Ambrosio e Dell’Oglio espugnano anche il ‘Colalillo’ di Bojano con il risultato di due reti a zero. I gol per i granata portano la firma di Gentile e Picozzi. Con la vittoria in terra matesina, l’Olympia centra il primo obiettivo stagionale: la qualificazione al turno successivo e da domani inizia a preparare la sfida di campionato a Castel di Sangro in programma per domenica 26 settembre.

Sempre per la manifestazione tricolore, nel primo turno di serie D, rotonda vittoria del Vastogirardi che a Piedimonte Matese si impone con un secco 3-1. Per l’undici di Prosperi timbrano il cartellino Ahmetaj (doppietta) e Coia che ribaltano il vantaggio di El Quazni dell’Fc Matese.

Il tabellino di Matese – Vastogirardi 1-3

Marcatori: 22′ pt El Ouazn, 33′ pt e 45′ pt Ahmetaj, 7′ st Coia

FC Matese: Del Giudice, Andreassi, Setola, Fabiano (46′ Masi), Riccio, Esposito (46′ Congiu), Ricci (60′ Masotta), Ricamato (68′ Di Lullo), El Ouazni, Langellotti, Hafiane (46′ Tribelli). A disp.: Di Libero, Scacco, Riggio, Iannetta. All.: Urbano.

Vastogirardi: Carriero, Semeraro, Sganzerla, Irace, Montuori, Donatelli (66′ Cardinale), Capone( 72’ Stranieri), Acunzo (64′ Guadalupi), Ahmetaj (72’ Mingiano), Coia, Alagia (72’ Della Ventura). A disp.: Castelli, Pistillo, Guida, Salatino. All.: Prosperi.

Arbitro: Recupero di Lecce