Coppia ferma al distributore di notte «per fare benzina», scatta la sanzione

I militari del NOR della compagnia Carabinieri di Isernia, in orario notturno, hanno individuato e contravvenzionato due persone che si intrattenevano nei pressi di un bar a chiacchierare, non fornendo al momento del controllo alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo.



I Carabinieri di Cantalupo Nel Sannio hanno sanzionato una persona che nei pressi di un bar chiacchierava con un amico, sprovvisto della mascherina di protezione, incurante degli obblighi imposti, asserendo che gli risultava di intralcio.

I militari della Stazione di Forli del Sannio, nell’ambito dei controlli notturni, hanno sorpreso una giovane coppia ferma in auto ad un distributore, per fare rifornimento, in assenza di legittime motivazioni per essere usciti di casa a quell’ora così come altro conducente di un’auto che, proveniente da casa di amici, faceva rientro nel comune di residenza sperando di non essere fermato. Per tutti sanzione raddoppiata per l’utilizzo dell’auto.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.