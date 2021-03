Sfiducia a Toma, Andrea Greco (M5S): “La parola torni ai molisani” (video)

“Toma non può pensare di governare la Regione Molise con un solo voto. L’attuale maggioranza è al capolinea. E’ arrivato il momento di restituire la parola ai molisani. Chiediamo a Vincenzo Niro, Salvatore Micone e altri protagonisti del centrodestra di votare la nostra mozione di sfiducia per restituire un minimo di dignità politica a questa legislatura”.

Ennesimo appello di Andrea Greco, portavoce del M5S in Consiglio regionale, affinché l’atto di sfiducia, depositato nei giorni scorsi da dieci consiglieri, trovi approvazione durante i lavori attesi in aula mercoledì. Ad oggi il governo Toma resta in vita grazie al voto di Filomena Calenda che, dopo la firma sulla sfiducia, ha fatto un repentino passo indietro per un posto in giunta. Nell’intervista rilasciata all’emittente Tlt, Greco parla anche delle criticità in cui versano gli ospedali molisani e in particolare quello di Larino e Agnone.