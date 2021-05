Coprifuoco alle 23: Molise zona bianca dal 1° giugno, l’Abruzzo dal 7

AGI – Coprifuoco da oggi posticipato alle 23. Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore il decreto Riaperture che contiene l’allentamento delle restrizioni anti-Covid decise dalla cabina di regia del governo e varate dal Consiglio dei ministri di lunedì.

Ecco nel dettaglio le nuove misure:

Dal 1 giugno, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in zona bianca. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c’è coprifuoco.

