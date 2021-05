Serie D, l’Agnonese in campo per azzerare il primato negativo di vittorie

Nei nove gironi della serie D è l’unico club a non aver vinto ancora una partita. Nel recupero infrasettimanale contro il Tolentino, i granata dell’Agnonese tenteranno di sovvertire il triste primato che ormai da settimane li vede relegati all’ultimo posto in classifica. Reduce dalla sconfitta contro il Rieti, ancora una volta l’Olympia dovrà fare i conti con assenze importanti (Sosa, Tankulijc, Vespa e Sbardoni), mentre si troverà difronte una squadra in piena salute che domenica ha messo in difficoltà la capolista Campobasso. Il fischio d’inizio alle ore 16,00 affidato al signor Di Mario di Ciampino. In campo anche l’altra molisana, il Vastogirardi che ospita al ‘Di Tella’ il Pineto.

Tutti i recuperi di oggi: Montegiorgio-Vastese (Ciro Aldi di Finale Emilia), Real Giulianova-Porto S. Elpidio (Andrea Recupero di Lecce), Olympia Agnonese-Tolentino (Leonardo Di Mario di Ciampino), Vastogirardi-Pineto (Cristian Robilotta di Sala Consilina).

La classifica aggiornata: Campobasso* 61; San Nicolò Notaresco 56; Cynthialbalonga 46; Castelfidardo, Fc Matese 45; Castelnuovo Vomano° 43; Recanatese 42; Pineto^ 40; Montegiorgio* 39; Rieti* 37; Vastogirardi^, Vastese (-1)° 36; Aprilia Racing° 34; Tolentino* 33; Atletico Terme Fiuggi* 32; Real Giulianova^ 25; Atletico Porto Sant’Elpidio^ 7; Olympia Agnonese^ 5.

(Vastese un punto di penalizzazione; ^= Pineto, VASTOGIRARDI, Real Giulianova, Atletico Porto Sant’Elpidio e OLYMPIA AGNONESE tre partite da recuperare; °= Castelnuovo Vomano, Vastese e Aprilia Racing due partite da recuperare; *= CAMPOBASSO, Montegiorgio, Rieti, Tolentino ed Atletico Terme Fiuggi una partita da recuperare).