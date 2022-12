Cortometraggi, all’Italo Argentino arriva ‘Il Duello’ di William Delli Quadri

Sarà presentato in anteprima al teatro Italo Argentino di Agnone il cortometraggio ‘Il Duello’ per la regia di William Delli Quadri e la sceneggiatura di Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco. A firmare il progetto cinematografico la società Moscacieca Produzioni srl non nuova a simili imprese tra cui i film ‘Oltre la linea gialla’, ‘L’amore ai tempi di Sh.Rek’, ‘Borghi e Demoni’.

Girato tra Agnone e Vastogirardi, “Il Duello” è un Western che racconta la storia di un cacciatore di taglie (interpretato da Giuseppe Campestre) alla ricerca di un bandito (Francesco Di Nucci). Dopo aver vagato in sella al suo destriero, il cacciatore di taglie trova il ricercato a gozzovigliare in un saloon (Staffoli) e decide di sfidarlo in maniera particolare… Il cast e la troupe sono state composte quasi esclusivamente da professionisti e maestranze provenienti da tutto il Molise. Presenza fondamentale quella di Gino Sgreva, direttore della fotografia che vanta collaborazioni con registi di fama internazionale del calibro di Roman Polanski e Neri Parenti.

“Un grazie particolare – esordisce Delli Quadri – va alla compagnia ‘Terre Alte’ – agriturismo Staffoli Horses – per la concessione delle proprie locations e a tutti coloro che hanno contribuito, in qualsiasi forma, a realizzare questo corto”. “Siamo orgogliosi – aggiunge il giovane regista agnonese – del progetto a dimostrazione che anche in piccole realtà come le nostre si possano realizzare idee importanti”.

‘Il Duello’, che ha l’ambizione di partecipare a festival per cortometraggi nazionali ed internazionali, verrà proiettato il 3 gennaio alle ore 21 ad Agnone in una serata dedicata ai progetti cinematografici prodotti nella città altomolisana. L’evento vede il patrocinio dei Comuni di Agnone e Vastogirardi.