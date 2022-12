Serie D: Sivilla fa piangere il Vastogirardi, in risalita il Termoli ancora vittorioso

Natale amaro per il Vastogirardi che nel turno infrasettimanale regala l’intera posta in palio al Cynthialbalonga. Come accaduto per il Termoli ad affossare gli altomolisani una rete di Andrea Sivilla ad inizio gara. La formazione di mister Coletti chiude il girone di andata a 22 punti frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Se il Vastogirardi piange, il Termoli sorride. Dopo il buon pareggio di Notaresco, i giallorossi hanno la meglio sul Team Florida grazie ad una doppietta di Carnevale. Il campionato riprende l’8 gennaio con Vastogirardi-Chieti e Termoli – Pineto.

La nuova classifica: Pineto 40, Senigallia 33, Porto d’Ascoli, Trastevere, Avezzano 28, Cynthialbalonga 27, Matese 26, Fano 23, Vastogirardi (-1) 22, Chieti, Sambenedettese 21, Team Florida 20, Montegiorgio, Vastese 18, Termoli, Notaresco15, Roma City 14, Tolentino 13.