“Costruendo Lavoro”: corso di formazione professionale per richiedenti asilo e stranieri

Venerdì 13 settembre 2024, alle ore 11, presso la sede della Scuola Edile del Molise, sita a Campobasso, in via San Giovanni in Golfo, avrà luogo l’evento conclusivo del progetto “Costruendo Lavoro”, corso di formazione professionale, promosso dalla Prefettura di Isernia, in collaborazione con la Scuola Edile del Molise ed ANCE, associazioni rappresentative del settore edile e delle costruzioni, nonché con altre organizzazioni sindacali di categoria.

Il progetto, realizzato nell’ambito delle iniziative previste dal “Protocollo d’Intesa per favorire l’inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità”, sottoscritto lo scorso 23 gennaio 2024 dal Prefetto di Isernia e dai rappresentanti delle predette associazioni, si pone come principale obiettivo l’inserimento, nel tessuto socio-economico, dei migranti ospitati nei centri di prima e seconda accoglienza della provincia di Isernia, con lo scopo di favorirne la formazione professionale e creare un efficace matching tra domanda e offerta di lavoro.

Nel corso dell’evento, la Prefetta Franca Tancredi, unitamente ai vertici della Scuola Edile del Molise e dell’ANCE, consegnerà gli attestati di frequenza ai cittadini stranieri che hanno proficuamente concluso il percorso formativo.