Covid-19: ancora una vittima in alto Molise, muore una donna 80enne di Agnone

L’alto Molise piange ancora una vittima stroncata dal Coronavirus. Nella giornata di ieri, presso nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso, si è spenta una signora 80enne di Agnone. La donna era ricoverata nella struttura già qualche giorno. La sua morte segue quella del diabetologo 64enne, Antonio Antonelli, deceduto nella giornata giovedì 19 novembre. Sale a 95 il numero di morti registrati in Molise dall’inizio della pandemia. Nel frattempo in un videomessaggio su facebook il sindaco di Agnone, Daniele Saia fa il quadro della situazione nella cittadina.

Daniele Saia, sindaco di Agnone

“I dati Asrem parlano di 36 positivi di cui 15 guariti, dunque sono 21 le persone che restano positive al virus la maggior parte delle quali asintomatiche e in attesa di un secondo tampone. Nel frattempo da una verifica fatta con i medici di base risultano 18 le persone in attesa di tampone che hanno riscontrato sintomi da Covid-19”. Per far sì che il numero non salga, Saia ha poi rinnovato l’invito ai cittadini di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le basilari regole in atto in questo periodo, ovvero indossare sempre la mascherina anche all’aperto, igienizzarsi spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale e soprattutto non assembrarsi in bar o esercizi commerciali.