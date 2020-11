Covid: scuole chiuse a Palmoli e Dogliola sospende il trasporto scolastico

Nel pomeriggio di ieri, per le vie brevi, è stata comunicata la positività al covid-19 di tre residenti di Palmoli, appartenenti a due distinti nuclei familiari i quali, prima ancora della comunicazione al sindaco, su consiglio del medico curante, si erano opportunamente posti in quarantena volontaria.

Il sindaco Giuseppe Masciulli, considerando che il suo collega primo cittadino di Dogliola, «stante gli ultimi sviluppi della malattia nei comuni del circondario, ha disposto la soppressione del trasporto scolastico con contestuale richiesta di attivazione della didattica a distanza per i propri alunni», ha disposto a sua volta la chiusura delle scuole di Palmoli fino a mercoledì a partire da domani.

«Per quanto a conoscenza dell’amministrazione comunale, – si legge in una nota del sindaco Masciulli – le persone affette da coronavirus e quelle che hanno avuto contatto con le stesse sono attualmente in quarantena con l’attivazione di tutte le procedure di controllo e verifica disposte dal competente ufficio della ASL». E in chiusura Masciulli invita «tutti i cittadini di Palmoli al rispetto delle regole ed alla limitazione massima di tutte le attività non essenziali ricordando l’obbligo giuridico e morale di tutela della salute pubblica, soprattutto nei confronti delle persone anziane o con malattie pregresse che sono le più esposte agli effetti del virus».