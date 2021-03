Covid a Castiglione, il sindaco Magnacca: «La situazione è preoccupante»

«Domani, sabato 20 marzo, nell’area antistante il Palazzetto dello Sport verranno effettuati i tamponi molecolari in modalità drive in, ossia dentro la propria auto. Le persone prenotate sono già state contattate per uno specifico orario. Si prega di attenersi alle disposizioni concordate telefonicamente».

E’ l’annuncio e la raccomandazione del sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca. La crescita esponenziale dei contagi da Covid19 preoccupa le autorità sanitarie e locali, a tal punto che sono state disposte due giornate di tamponi molecolari drive in, oggi e domani appunto. Il sindaco Magnacca invita la cittadinanza a partecipare in maniera massiccia allo screening al fine di circoscrivere il contagio.

«Le persone all’interno dell’auto dovranno indossare la mascherina. – continua il primo cittadino – In questo momento delicato è importante adottare le misure di sicurezza: cerchiamo di limitare gli spostamenti se non strettamente necessari. Il virus è in circolazione. Per favore siate responsabili, cerchiamo di circoscriverlo. I numeri dei contagi sono in crescita esponenziale, la situazione del nostro comune è preoccupante».