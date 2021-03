Festività in arrivo, l’ordine delle Prefetture: evitare assembramenti

Il Prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, ha presieduto oggi una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Presidente della Provincia e il Sindaco del capoluogo, nonché il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’ASReM.

Nel corso della riunione il Prefetto ha acquisito preliminarmente dagli organi sanitari un quadro conoscitivo aggiornato sul trend dei contagi, sull’andamento della campagna vaccinale e sulle iniziative in corso per potenziare la rete di assistenza medico-infermieristica ai pazienti positivi e le attività di somministrazione dei vaccini nell’ambito del territorio provinciale.

Ha quindi evidenziato la necessità di uno stretto raccordo tra l’attività svolta in ambito sanitario e l’azione di prevenzione e vigilanza demandata agli organi di Polizia.

Quanto sopra anche al fine di individuare tempestivamente le aree che evidenziano un più elevato rischio di incremento della curva epidemiologica e che necessitano, pertanto, di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo sul rispetto delle misure anti Covid.

In tale ottica, il Prefetto convocherà periodici incontri con l’obiettivo di implementare ulteriormente i flussi comunicativi tra le Forze dell’Ordine e l’ASReM, nonché con i Sindaci di Campobasso e Termoli e, ogni qualvolta si renda necessario, con gli amministratori di altri comuni.

Infine, anche in relazione alle indicazioni da ultimo fornite dal Ministero dell’Interno, a seguito della emanazione del D.L.13 marzo 2021 n.30, sono stati previsti specifici e rigorosi servizi territoriali, pianificati con il concorso delle polizie locali, che si concentreranno soprattutto nelle aree urbane potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornante festive e prefestive, nonché lungo le strade di scorrimento extraurbano e le vie di accesso e di uscita dal territorio regionale.