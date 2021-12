Covid a Castiglione, il sindaco: «Numerosi test positivi, evitate cene e pranzi allargati»

«In questi ultimi giorni si registrano numerosi tamponi antigenici risultati positivi eseguiti nelle farmacie, e sempre in provincia di Chieti si porta a ritenere che siamo entrati in una fase critica. La stessa Direzione della Asl, a proposito di tamponi, parla di numero esorbitante, che supera ogni precedente e impone una modalità di gestione diversa da quella adottata finora, tanto da predisporre una procedura d’urgenza. E’ necessario contenere assembramenti oltre che l’uso della mascherina anche all’aperto. Invito tutti e anche soprattutto i più giovani a essere responsabili e prudenti. Evitiamo grossi raggruppamenti e assembramenti, soprattutto per cene e pranzi, occasioni in cui togliendo la mascherina, il virus ha la libertà di circolare rapidamente. Siamo attenti per evitare che si debba tornare indietro con tutte le limitazioni e i danni anche per la nostra economia».

Così il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.