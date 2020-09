Covid a Torrebruna, si allarga il contagio: altri tre positivi

Si allarga il contagio da Covid 19 a Torrebruna. A darne notizia la sindaca Cristina Lella che spiega che «tre dei quattro tamponi eseguiti sui familiari dei primi pazienti sono positivi, mentre uno risulta negativo».



«Siamo ancora in attesa dell’esito dei tamponi eseguiti in via precauzionale su altri nostri concittadini sottoposti a sorveglianza da parte delle autorità competenti nel rispetto delle procedure prevista per la limitazione della diffusione del virus. – continua Lella – Nell’augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini, rinnovo la raccomandazione ad essere prudenti e a rispettare tutte le normative in vigore per scongiurare la diffusione del virus. Ricordo ancora che è obbligatorio l’iso della mascherina nei luoghi chiusi e facoltativo, ma vivamente consiliato, anche in luoghi aperti ove non può essere rispettato il distanziamento. Si invita infine la cittadinanza a limitare gli spostamenti e le visite anche tra parenti e ad osservare quarantene precauzionali volontarie in caso di sospetto contatto con possibili positivi senza però farsi prendere dal panico».